Число жертв землетрясения, произошедшего 7 октября на западе Афганистана, увеличилось до более чем 2,4 тыс. Такие данные привел телеканал TOLO News со ссылкой на чиновника в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

По словам представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве Мохаммада Джанана Саика, число погибших в результате землетрясения возросло до более чем 2,4 тыс., еще не менее 2 тыс. человек получили травмы.