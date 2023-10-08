Постоялец хостела в Москве ударил ножом в грудь своего соседа
На юго-востоке Москвы пьяный постоялец хостела ударил собутыльника ножом во время конфликта. Об этом в воскресенье, 8 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Ночью в хостеле на улице Новоостаповской вспыхнул конфликт между двумя выпившими постояльцами, — рассказала она.
В ходе ссоры 46-летний мужчина схватил нож и нанес два удара в грудь своему соседу. Пострадавший был госпитализирован. Действия постояльца квалифицированы по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, использованных в качестве оружия».
Другой случай произошел возле подъезда многоэтажного жилого дома в Звенигороде. Между местным жителем и 45-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой один из них нанес оппоненту множественные колото-резаные ранения в области груди и живота.