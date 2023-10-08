Постоялец хостела в Москве ударил ножом в грудь своего соседа

На юго-востоке Москвы пьяный постоялец хостела ударил собутыльника ножом во время конфликта. Об этом в воскресенье, 8 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Ночью в хостеле на улице Новоостаповской вспыхнул конфликт между двумя выпившими постояльцами, — рассказала она.

В ходе ссоры 46-летний мужчина схватил нож и нанес два удара в грудь своему соседу. Пострадавший был госпитализирован. Действия постояльца квалифицированы по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, использованных в качестве оружия».