В Египте полицейский открыл огонь по туристам из Израиля
В Египте полицейский обстрелял из автоматического оружия группу туристов из Израиля. Погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
Инцидент произошел в Александрии.
По предварительным данным, полицейский открыл огонь по туристическому автобусу, в котором ехала организованная израильская туристическая группа.
При обстреле погибли двое израильтян и один египтянин. Несколько человек получили тяжелые ранения.
Страж порядка задержан, ведется расследование.
Отмечается, что осенью израильские туристы охотно едут в Египет в отпуска. В настоящее время в стране находится несколько групп. Они прибыли в страну, несмотря на то, что ранее МИД Израиля призвал воздержаться от поездок на египетские курорты.
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