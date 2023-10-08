В Египте полицейский открыл огонь по туристам из Израиля

В Египте полицейский обстрелял из автоматического оружия группу туристов из Израиля. Погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Инцидент произошел в Александрии.

По предварительным данным, полицейский открыл огонь по туристическому автобусу, в котором ехала организованная израильская туристическая группа.

При обстреле погибли двое израильтян и один египтянин. Несколько человек получили тяжелые ранения.

Страж порядка задержан, ведется расследование.