В Сочи мужчина устроил поножовщину возле кафе

«Парень с девушкой зашли в кафе и даже не успели ничего заказать. Конфликта, можно сказать, даже не было. Что-то не понравилось тому кто с ножом. Они просто вышли на улицу, и парень получил ножевое в бок», — сообщает автор видеоролика.