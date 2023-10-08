Четырехлетней девочке отрезало кисть руки мясорубкой

В селе Слободчики Тюменской области ребенок получил серьезные травмы, засунув руку в работающую электромясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
23-летняя мать оставила дочь без присмотра на кухне с включенной мясорубкой. В какой-то момент ребенок из любопытства засунул в агрегат правую руку. Лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.
Четырехлетнюю девочку экстренно госпитализировали, удастся ли пришить кисть и сохранить двигательные функции руки пока неизвестно.
В отношении матери пострадавшей возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, женщина находится под подпиской невыезде. Известно, что в семье воспитываются еще двое детей двух и трех лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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