Четырехлетней девочке отрезало кисть руки мясорубкой

В селе Слободчики Тюменской области ребенок получил серьезные травмы, засунув руку в работающую электромясорубку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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23-летняя мать оставила дочь без присмотра на кухне с включенной мясорубкой. В какой-то момент ребенок из любопытства засунул в агрегат правую руку. Лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.

Четырехлетнюю девочку экстренно госпитализировали, удастся ли пришить кисть и сохранить двигательные функции руки пока неизвестно.