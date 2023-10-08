Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — цитируют сообщение РБК. — говорится в сообщении.