Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

Росавиация ограничила ночные авиаперелеты в Израиль «до особого распоряжения». Полеты ограничат с 03:00 по московскому времени 8 октября.
«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — цитируют сообщение РБК. — говорится в сообщении.
По данным руководства, эти ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле.
Ранее российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Решение руководство компании объяснило возможными рисками рисков безопасности в рамках выполнения перелетов на территорию Израиля, где введено особое положение из-за атак со стороны Палестины утром 7 октября.