СК возбудил уголовное дело после гибели двоих детей в частном доме в Люберцах

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели двоих детей в результате пожара в городском округе Люберцы. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным следствия, в поселке Малаховка местная жительница отлучилась к соседке, оставив своих детей в частном доме. В какой-то момент в доме произошло задымление. Вернувшись, женщина обнаружила своих детей без признаков жизни, передает официальный Telegram-канал ведомства.