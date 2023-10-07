Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения ЕР
Евгений Малов, исполнительный секретарь Новокаховского отделения партии «Единая Россия», скончался в больнице, рассказал сенатор Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Автомобиль политика неизвестные злоумышленники подорвали около 9:30. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали Малова в одну из местных клиник в тяжелом состоянии.
В оперштабе города отметили, что секретарь скончался в 14:40.
«Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжёлыми», — уточнил Кастюкевич.
Сенатор заметил, что региональное отделение партии в Херсонской области поможет с организацией необходимых процедур, связанных с погребением.
Семье Владимира Малова также будет оказана вся необходимая помощь, резюмировал Кастюкевич.
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