Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения ЕР

Евгений Малов, исполнительный секретарь Новокаховского отделения партии «Единая Россия», скончался в больнице, рассказал сенатор Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.

Автомобиль политика неизвестные злоумышленники подорвали около 9:30. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали Малова в одну из местных клиник в тяжелом состоянии.

В оперштабе города отметили, что секретарь скончался в 14:40.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжёлыми», — уточнил Кастюкевич.

Сенатор заметил, что региональное отделение партии в Херсонской области поможет с организацией необходимых процедур, связанных с погребением.