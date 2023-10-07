В Петербурге полиция ищет поджигателя сотовой вышки

В Петербурге неизвестный поджог вышку сотовой связи
В Петербурге разыскивают неизвестного, который поджег вышку сотовой связи в Калининском районе города. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Чугунной улице. Накануне утром мужчина позвонил в полицию и заявил, что неизвестный совершил поджог. Как удалось выяснить прибывшим на место полицейским, петербуржец подошел к устройству и заметил сломанный замок и следы возгорания.
В результате полиция нашла на месте происшествия пластиковую бутылку, два куска ткани с отпечатками. Помимо этого, правоохранители сделали слепок со следами взлома.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции предстоит установить личность поджигателя.
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