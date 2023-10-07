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В Екатеринбурге отравились восемь учеников начальной школы

В Екатеринбурге у учеников одной из школ города выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщает Е1.

В Екатеринбурге у восьми первоклассников из одной школы нашли кишечную инфекцию
© Газета.Ru

В беседе с журналистами отец одного из учащихся лицея №12 рассказал, что его сына-первоклассника госпитализировали с признаками кишечной инфекции. В последствии выяснилось, что у восьми одноклассников мальчика также наблюдалось недомогание. По мнению родителей, причиной могла стать еда в столовой.

В администрации школы отказались комментировать произошедшее. После обращения журналистов в Роспотребнадзоре пообещали проверить информацию и принять необходимые меры в случае, если это потребуется.

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