Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховкес

В Херсонской области террористы подорвали автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

Теракт произошёл в субботу утром в Новой Каховке. При взрыве Владимир Малов получил серьёзные ранения.

«Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу», – написал Сальдо.