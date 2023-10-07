Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховкес
В Херсонской области террористы подорвали автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.
Теракт произошёл в субботу утром в Новой Каховке. При взрыве Владимир Малов получил серьёзные ранения.
«Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу», – написал Сальдо.
По словам губернатора, медики делают все возможное для спасения жизни Малова. Сальдо пообещал, что преступление будет раскрыто, а террористы понесут наказание.
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