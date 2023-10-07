Выросло число пострадавших при обстрелах в Израиле

При обстреле Израиля со стороны боевиков сектора Газа пострадали почти 300 человек. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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К слову, пока данные о гражданах России, которые могли бы пострадать после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа, отсутствуют.

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля, она получила название «Буря Аль-Акса».

Боевики ХАМАС заявили, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.