В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения ЕР
В Херсонской области неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль секретаря Новокаховского отделения «Единой России» Владимира Малова, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Игорь Кастюкевич.
Инцидент произошел в городе Новая Каховка.
Сенатор отметил, что Малов в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Врачи, добавил он, сделают все от них зависящее, чтобы Владимир Александрович выжил.
По его словам, подрыв автомобиля расценивается как теракт против мирного населения.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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