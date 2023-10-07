В Татарстане вспыхнул зерносклад

В Татарстане произошел пожар на территории хлебоприемного предприятия. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Пожарные оперативно приехали на вызов и локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров. Спустя около часа после сообщения о пожаре огонь потушили, к процессу привлекли 17 человек личного состава и пять единиц техники. В результате никто не пострадал, угрозы распространения не было.