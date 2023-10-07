В Нижегородской области при пожаре погибла семья с тремя детьми
Пожар произошел в частном дома села Слизнево Арзамасского района Нижегородской области. По предварительным данным СК, причиной стало короткое замыкание.
В следственном комитете рассказали, что огонь заметили соседи, которые вызвали службу спасения. В доме в момент пожара находились пять человек - 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и трое детей, им было год, пять и одиннадцать лет. Все они погибли.
В СК завели уголовное дело. Место происшествия сейчас осматривают оперативники и криминалисты. Пока следователи не обнаружили на телах повреждений криминального характера, пояснили в ведомстве.
По информации МЧС, к тушению возгорания привлекались 21 спасатель и восемь единиц техники. К моменту прибытия первого подразделения, дом горел открытым пламенем. Точную причину ЧП назовут специалисты испытательно-пожарной лаборатории. По предварительным данным, нагрузки не выдержала неисправная электропроводка, семья согревала дом тепловой пушкой.