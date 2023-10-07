Лось помешал посадке самолета в аэропорту Мурманска

Самолет, летевший из Санкт-Петербург — Мурманск, не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг из-за лося, который вышел на взлетно-посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».

© Газета.Ru

Рейс из Санкт-Петербурга ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Мурманска, приземлению воздушного судна помешал лось, вышедший на взлетно-посадочную полосу.

Диспетчеры приняли решение об уходе борта на второй круг — животное могло испугаться гула самолета и повести себя неадекватно на полосе. Второй заход на посадку завершился успешно.