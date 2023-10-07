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"Фонтанка": в аэропорту Мурманска самолет отправили на второй круг из-за лося

Самолет, летевший из Санкт-ПетербургМурманск, не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг из-за лося, который вышел на взлетно-посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».

Лось помешал посадке самолета в аэропорту Мурманска
© Газета.Ru

Рейс из Санкт-Петербурга ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Мурманска, приземлению воздушного судна помешал лось, вышедший на взлетно-посадочную полосу.

Диспетчеры приняли решение об уходе борта на второй круг — животное могло испугаться гула самолета и повести себя неадекватно на полосе. Второй заход на посадку завершился успешно.

Как отмечает «Фонтанка» у лосей сейчас брачный период — самцы становятся более агрессивны и не боятся людей.

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