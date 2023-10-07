Семья с тремя детьми сгорела при пожаре в Нижегородской области

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале. Возгорание произошло в ночь на 7 октября. По данным РЕН-ТВ, среди погибших было трое детей.

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К тушению пожара привлекались более 40 человек и 15 единиц техники. Открытое горение распространилось на площади 60 кв. м. Причина возгорания пока неизвестна, на месте работают следователи и специалисты испытательно-пожарной лаборатории.

Как сообщает РЕН-ТВ, в момент пожара в частном доме находилась семья из двух взрослых и трех детей. Выжить никому не удалось.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на автосервисе в Красноярском крае. Крупное возгорание произошло 4 октября в техцентре по ремонту автомобилей «Автотрак» в Емельяновском районе. Известно, что на территории сервиса загорелись палеты. К тушению привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Общая площадь пожара достигла 2,2 тысячи кв. м.