Аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили работу

Аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимают и не выпускают рейсы, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

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Во Внуково задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево пять рейсов задержали, отменили один. Также, как свидетельствует информация сервиса Flightradar24, воздушное пространство над аэропортами свободно от самолетов, несколько рейсов находятся в зоне ожидания.

Позже стало известно о возобновлении работы аэропортов Внуково и Шереметьево. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.