Аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостановили работу
Аэропорты Внуково и Шереметьево временно не принимают и не выпускают рейсы, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.
Во Внуково задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево пять рейсов задержали, отменили один. Также, как свидетельствует информация сервиса Flightradar24, воздушное пространство над аэропортами свободно от самолетов, несколько рейсов находятся в зоне ожидания.
Позже стало известно о возобновлении работы аэропортов Внуково и Шереметьево. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в Истринском городском округе сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.