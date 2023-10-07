В Люберцах на месте ЧП у спортзала сняли оцепление

Сотрудники силовых структур сняли оцепление на месте ЧП у фитнес-центра в Люберцах, где ранее эвакуировали людей из-за подозрительного автомобиля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Эвакуированные ранее люди начинают постепенно возвращаться в свои дома.

Ранее посетителей и персонал фитнес-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, эвакуировали. Также сотрудники экстренных служб объявили частичную эвакуацию в расположенных рядом нескольких домах. Для временного размещения людей и их обогрева прибыли не менее 10 автобусов. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, причиной эвакуации стал автомобиль Audi, припаркованный рядом с фитнес-центром.