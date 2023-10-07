Взрыв произошел рядом со спортзалом в Люберцах, где ранее эвакуировали людей

Взрыв небольшой мощности произошел у машины на улице в Люберцах, откуда ранее эвакуировали людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Слабый хлопок произошел рядом со спортзалом. По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер", – заявил агентству источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел рядом с подозрительным автомобилем "Ауди", под которым могла быть спрятана бомба.