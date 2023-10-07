Фитнес-клуб эвакуировали в Люберцах из-за сообщения о заминированной машине

Это произошло из-за сообщения о якобы заминированном автомобиле у входа здания. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек белый Audi без номеров. Спортивное заведение находится на улице 3-го Почтового отделения .

Согласно предварительной информации, службы получили сигнал о наличии взрывчатки в транспортном средстве. В ответ на это полицейские решили организовать эвакуацию фитнес-центра, призывая посетителей выйти из здания во время тренировок. Жителям близлежащих домов также рекомендовали не подходить к окнам.