В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена тревога из-за угрозы воздушной опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Местным жителям рекомендовано закрыть окна, выключить газ и водоснабжение, а также временно отключить электричество.

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Внимание всем! Воздушная тревога! — написал Развожаев.

Кроме того, инфоцентр об оперативной обстановке на Крымском мосту объявил о закрытии движения для автотранспорта. Отметим, что тревога в Севастополе объявляется второй раз за день.

Ранее, 6 октября, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ отражают атаку двух безэкипажных катеров в районе Северного мола в Севастополе. По его словам, именно этим объясняются громкие звуки в городе. В Крыму в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности.

3 октября вечером Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун». В российском Министерстве обороны сообщили, что ее удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья полуострова.