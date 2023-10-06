Присвоившего 11 лет назад сумку с гранатой и пистолетом россиянина осудили

Жителя Краснодара приговорили к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным следствия, осужденный нашел в 2012 году в подвале жилого дома и присвоил спортивную сумку, в которой находились 195 патронов, пистолет, наручники и граната. Он спрятал найденное в собственном доме, спустя 11 лет полицейские нашли оружие и боеприпасы в ходе обысков. Мужчина признал свою вину.