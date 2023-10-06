Депутаты Рады избили прохожего в Киеве

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Верховной рады, избивших прохожего, сообщили в офисе генпрокурора страны.

Уголовное дело возбуждено против внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого, сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на офис генпрокурора, передает ТАСС.

Их подозревают в причинении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве. Дело возбудили после того, как украинские СМИ растиражировали видео, на котором депутаты избивают прохожего. Украинские новости отмечают, что в прошлом году Дмитрук участвовал в потасовке в Одесском горсовете.