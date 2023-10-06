Корреспондента "Российской газеты" избили полицейские на Кипре

Корреспондент «Российской газеты» в Никосии Александр Гасюк в беседе с «РИА Новости» рассказал, что кипрские полицейские напали на него возле его дома. Журналист отметил, что правоохранители обвинили его в нелегальном нахождении в стране и избили.

«Меня избили полицейские возле дома, где я проживаю, обвинили, что я нахожусь в стране нелегально, хотя у меня действующая журналистская аккредитация», — сказал Гасюк.

Он отметил, что буквально на днях уточнял насчет нее и ему подтвердили, что с ней все нормально. При этом по ВНЖ, по словам корреспондента, ситуация непонятная, поскольку миграционная служба игнорировала ноты от посольства, а теперь его и вовсе аннулировали.

Говоря о нападении полицейских, Гасюк рассказал, что они применили к нему спецсредства, несмотря на то, что никакого сопротивления он не оказывал и документы по просьбе предъявил.

«Они заломили мне руки, вывихнули одну руку. Когда я им об этом сказал через некоторое время, они поняли, что натворили, повезли меня в больницу. Перелома нет, но вывих есть. Меня взяли под стражу, полночи катали из одной кутузки в другую, не могли понять, что со мной делать», — добавил журналист.

История завершилась предписанием о депортации с Кипра из-за «угрозы общественному порядку» по «приказу сверху», подчеркнул Гасюк. Он сравнил произошедшее с ситуацией с российскими СМИ в странах Европы.