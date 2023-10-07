Найден издевавшийся над бродягами в российском городе трэш-блогер

В Башкирии полицейские нашли и задержали трэш-блогера, снимавшего на видео издевательства над бродягами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Им оказался 28-летний житель Стерлитамака, который в сентябре предложил 33-летнему жителю Саратова и 37-летней уроженке Московской области за деньги участвовать в интернет-трансляциях, на которых он их избивал и заставлял причинять друг другу физические страдания. Эфир велся из домика в садовом товариществе под Стерлитамаком, где поселились мужчина и женщина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трэш-блогера по статье об истязании.

Медики осмотрели пострадавших, у которых имеются различные травмы.