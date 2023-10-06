Суд арестовал тюменского школьника, перевозившего тело отца в багажнике
Тюменский районный суд арестовал тюменского школьника, который перевозил в багажнике автомобиля тело своего отца.
Об этом сообщает URA.RU.
«По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря 2023 года. По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье», — заявили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Ранее сообщалось, что Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в багажнике автомобиля Lada Granta трупа мужчины, который перевозили двое школьников в Тюмени 5 октября.