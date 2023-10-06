В трех муниципалитетах ХМАО нашли колбасные изделия с африканской чумой свиней

Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили власти как минимум трех муниципалитетов округа.

В частности, о наличии в магазинах некачественной продукции предупредили на официальном сайте администрации сельского поселения Хулимсунте Березовского района. Власти рассказали, что геном АЧС найден в продукции ЗАО «Стародворские колбасы» — ветчине филейской «Столичная» и колбасе «Докторская» бренда «Вязанка». Ее ни в коем случае нельзя скармливать свиньям.

Также о наличии в муниципалитете продукта с геномом вируса сообщили власти поселка Солнечного Сургутского района. Оно казалось той же колбасы и ветчины. Схожую информацию сообщили и в Telegram-канале администрации города Югорска, однако там предупредили о наличии АЧС не только в вышеуказанной колбасе, но и в сосисках «Баварские» и сосисках «Баварские с сыром» производителя «Владимирский стандарт».

Напомним, что ранее Общественная потребительская инициатива (ОПИ) выступила за привлечение продавцов и производителей мяса свинины к уголовной ответственности за осуществление продажи продукции, зараженной АЧС. Вирус не представляет опасности для человека, однако смертельно опасен для свиней — в случае заражения даже одного животного на ферме забивать приходится все поголовье.