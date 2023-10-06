В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем
В Челябинской области группа неизвестных обстреляла автобус. Об этом сообщает Uru.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел в Магнитогорске в автобусе №16, который двигался по улице Калмыкова на автозаправочную станцию. Внутри находился только водитель. Отмечается, что он не пострадал.
Полицейские начали проверку: они ищут причастных к случившемуся и устанавливают очевидцев. В социальных сетях жители пишут, что нарушители порядка стреляли из пневматического оружия.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге несколько подростков напали на 14-летнего школьника за отказ купить у них вейпы.
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