У сотрудницы ФНС арестовали имущество на 100 миллионов рублей

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 18 и ее мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 183 («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну») и пунктам «в», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности») УК РФ. Дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия у пары арестовали имущество стоимостью 100 миллионов рублей и изъяли валюту на сумму более 25 миллионов рублей.

По версии обвинения, в ноябре 2022 года по просьбе мужа чиновница передала информацию о финансово-хозяйственной деятельности одного из акционерных обществ, в том числе налоговую отчетность, а также персональные данные генерального директора, сведения о его имуществе и доходах. За это она получила 50 тысяч рублей. При этом ее действия нанесли ущерб компании и ее руководителю в размере семи миллионов рублей.