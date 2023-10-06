На Сахалине после ливней появилась плавучая баня

Жители одного из сел на Сахалине заметили «плавучую баню», сооружение унесло потоками воды после ливня. Видео с баней опубликовали «Известия».

Уплывшую баню сняли на видео в садовом товариществе «Тимирязевское» в Южно-Сахалинске. Как рассказали местные жители, строение смыла вышедшая из берегов река Красносельская. По данным Baza, людей в бане не было.

Сильный ливень в Южно-Сахалинске начался в ночь на 6 октября. Улицы города затопило - некоторые автомобили оказались по капот в воде. Сотни жителей города и ближайших дач остались без света.