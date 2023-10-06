Подростки-живодеры забирали котят из объявлений и прокручивали в мясорубке

В Ярославской области двоих школьников подозревают в жестоком обращении с животными после распространения в Сети видео, на которых молодые люди пропускают котят через мясорубку, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. По данным РИА Новости, это не единственный эпизод насилия над животными, которое совершили подростки.

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Уголовное дело о жестоком обращении с животными с применим садистских методов и публичной демонстрацией (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) возбудили после обращения подольского зоозащитника Игоря Карапетяна. В беседе с агентством он рассказал, что увидел шокирующую видеозапись в конце сентября. На кадрах подросток прокручивает тела живых котят через мясорубку. По его словам, он не видел в жизни ничего более ужасного.

Видео дня

Я поехал в Ярославль и подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье 245 УК России. Также записал видеообращение к начальнику кировского районного отдела МВД с просьбой не спускать историю на тормозах, — рассказал зоозащитник.

Подозреваемыми в уголовном деле стали двое подростков — сам живодер и его оператор. Как рассказал Карапетян, одного из них уже вызывали в полицию, но вскоре отпустили. Ему всего 14 лет, и санкция в виде заключения под стражу на него не распространяется. Тем не менее зоозащитник намерен добиться для него самого сурового наказания.

Тем временем бывшая девушка юного живодера рассказала, что он неоднократно применял насилие к животным. Он находил котят через объявления в интернете. Это подтверждают слова горожанок, которые их выкладывали. Одна из них опознала на видео котенка, которого отдала подростку.

В одном из двух убитых котят я узнала своего и была просто шокирована. Написала повторное заявление и на этот раз приложила диск с записью убийства, а также несколько скриншотов. Вскоре пришел ответ, что файл с видеороликом по каким-то причинам не открывается. С тех пор никто со мной не связывался. Боюсь, что дело вообще замнут. Ведь, по слухам, отец школьника — известный в городе адвокат, — поделилась она.