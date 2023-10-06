В Крыму гражданина Украины приговорили к 13 годам за шпионаж

В Крыму гражданина Украины приговорили к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщается в соцсетях Верховного суда республики 6 октября.

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Согласно публикации, завершено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины С. Цыгипа был признан виновным в шпионаже.

«Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом режиме, детали не сообщаются.

Приговор не вступил в законную силу.