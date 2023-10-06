В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы

В двух нидерландских городах, расположенных в пяти километрах друг от друга, за один час прогремели два взрыва, сообщила пресс-служба голландской полиции в Twitter (Х). Ночью взрыв произошел в жилом доме в Ватерингене, где в результате ЧП пострадал один человек. Позже прогремел взрыв в офисе юридической фирмы в Гааге.

© Unsplash

Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу, - говорится в сообщении полиции по поводу взрыва в Ватерингене.

В Гааге взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном. Там пострадавших не выявлено. Сейчас полиция расследует оба происшествия. Есть ли между событиями связь, пока неизвестно.

3 октября жители Оксфорда рассказали в соцсетях о мощном взрыве, произошедшем к северо-западу от города во время грозы. По данным издания The Mirror, в небе образовался огромный огненный шар, он был виден на многие километры вокруг. Кроме того, после взрыва минимум в тысяче домов пропало электричество.