МВД России объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Махницкий Олег Игоревич. Украинец. Место рождения: Украина, Львовская область, город Львов. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска.

По какой именно статье он разыскивается — не уточняется.