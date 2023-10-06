МВД России объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
«Махницкий Олег Игоревич. Украинец. Место рождения: Украина, Львовская область, город Львов. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска.
По какой именно статье он разыскивается — не уточняется.
Ранее Следственный комитет России заочно обвинил Махницкого и секретаря СНБО Андрея Парубия в гибели и ранениях 1,2 тыс. человек в Донбассе в 2014 году.