В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в центральной части города прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — заявил Терехов.

Украинские СМИ уточнили, что взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги. Утром предупреждение действовало в четырех регионах страны — в Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Она продлилась около 50 минут.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в Киеве. СМИ отмечали, что несмотря на звук взрыва, воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. До этого, 3 октября, мощный взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска (украинское название — Днепр). После этого в области объявили воздушную тревогу.