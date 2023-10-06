Силовики заблокировали подчиняющийся РПЦ монастырь на Украине

Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви в Ровенской области Украины оцеплен людьми в камуфляже, у всех проверяют документы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Союза православных журналистов».

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«Корецкий монастырь оцепили люди в камуфляже. Обитель заблокирована, никого не впускают и не выпускают. У всех проверяют документы. У тех, кто пытается фотографировать удаляют фото из телефонов», - говорится в сообщении.

Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь - единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви, отмечает РИА Новости.

За последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на священнослужителей и прихожан. Так, осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре.