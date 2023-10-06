В Башкирии чиновник получил реальный срок за непригодное жилье для детей-сирот

Суд в Башкирии признал заместителя главы администрации Белокатайского района республики виновным в превышении полномочий при приобретении жилья для детей-сирот. Его приговорили к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему заместителю главы администрации Белокатайского района. Он признан виновным в вомьи эпизодах превышения должностных полномочий. <…> Суд приговорил фигуранта к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти в течение трех лет с момента отбытия основного вида наказания", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2016 и 2017 годах замглавы администрации распорядился выдать разрешения на строительство семи многоквартирных домов в селе Новобелокатай предпринимательнице, с чьим супругом чиновник находился в доверительных отношениях. Несмотря на то, что при строительстве жилья были допущены нарушения и дефекты, подозреваемый организовал ввод объектов в эксплуатацию и заключение между администрацией и предпринимательницей контрактов на приобретение построенных домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму более 18,8 млн рублей.

По заключениям межведомственных комиссий указанные дома признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.