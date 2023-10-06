На российском заводе нашли тело сгоревшего подростка без одежды

На российском заводе нашли сгоревшего подростка без одежды
На заводе в Юрге в Кузбассе нашли сгоревшего подростка без одежды. Об этом сообщил порталу Ngs42.ru источник в правоохранительных органах.
Собеседник российского издания пояснил, что обездвиженного несовершеннолетнего обнаружили в одном из цехов. Школьника спасти не удалось.
Предположительно, он проник в здание предприятия, чтобы скрутить кабель. Для этого подросток взял с собой инструменты.
Кемеровские следователи начали проводить проверку по факту случившегося.
2 октября сообщалось, что в Красносельском районе на юге Санкт-Петербурга нашли подростка с переломанными ногами. До этого юноша слушал музыку в гостях у друга.
Соседи вызвали сотрудников полиции. В момент приезда наряда подросток сидел на подоконнике второго этажа. После стука в дверь он дернулся — и оказался под окнами многоэтажки.