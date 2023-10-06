На российском заводе нашли тело сгоревшего подростка без одежды

На заводе в Юрге в Кузбассе нашли сгоревшего подростка без одежды. Об этом сообщил порталу Ngs42.ru источник в правоохранительных органах.

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Собеседник российского издания пояснил, что обездвиженного несовершеннолетнего обнаружили в одном из цехов. Школьника спасти не удалось.

Предположительно, он проник в здание предприятия, чтобы скрутить кабель. Для этого подросток взял с собой инструменты.

Кемеровские следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

2 октября сообщалось, что в Красносельском районе на юге Санкт-Петербурга нашли подростка с переломанными ногами. До этого юноша слушал музыку в гостях у друга.