Путин выразил соболезнования Асаду в связи с терактом в военном училище

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с атакой на военное училище в городе Хомс и подтвердил намерение тесно взаимодействовать в борьбе со всеми формами терроризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», - говорится в заявлении российского лидера.

Также глава России попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым».