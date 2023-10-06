Путин выразил соболезнования Асаду в связи с терактом в военном училище
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с атакой на военное училище в городе Хомс и подтвердил намерение тесно взаимодействовать в борьбе со всеми формами терроризма. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», - говорится в заявлении российского лидера.
Также глава России попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым».
Удар по военному училищу в городе Хомс был нанесен 5 октября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. В результате атаки погибли около 89 человек, в том числе женщины и дети, 277 пострадали. В Сирии объявлен трехдневный траур.