В 42 аэропортах Филиппин ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрыва

"Мы также призываем общественность в полной мере сотрудничать с сотрудниками службы безопасности и сохранять бдительность во время пребывания в аэропорту. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и эти меры принимаются для защиты всех тех, кто пользуется нашими аэропортами", - говорится в сообщении.