В 42 аэропортах Филиппин ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрыва
Управление гражданской авиации Филиппин ввело режим повышенной готовности в 42 аэропортах страны из-за угрозы взрыва, полученной ведомством по электронной почте. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.
"Несмотря на то, что эта информация в настоящее время проверяется, во всех аэропортах принимаются усиленные меры безопасности", - заверили авиационные власти.
Управление гражданской авиации рекомендовало пассажирам, которые будут совершать международные перелеты, прибывать в аэропорт по крайней мере за три часа до вылета.
"Мы также призываем общественность в полной мере сотрудничать с сотрудниками службы безопасности и сохранять бдительность во время пребывания в аэропорту. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и эти меры принимаются для защиты всех тех, кто пользуется нашими аэропортами", - говорится в сообщении.
Несмотря на введенный режим повышенной готовности, все запланированные рейсы в филиппинских аэропортах выполняются по расписанию.