Тело второго пропавшего на реке Паужетка обнаружили на Камчатке

Спасатели МЧС России обнаружили на Камчатке тело второго мужчины, который пропал 2 октября во время форсирования реки Паужетка. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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К поискам пропавших всего подключили более 70 человек. В настоящее время поисковые работы завершены, сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Об инциденте, о котором идет речь, стало известно во вторник, 3 октября. Два легковых автомобиля попытались переехать реку Паужетку на Камчатке, однако они перевернулись из-за сильного течения. Из семи пассажиров пять смогли добраться до берега, двое пропали.

14 сентября двух пожилых туристов, которые пропали в Ключевском парке на Камчатке в конце августа, нашли живыми и эвакуировали. Пропавших обнаружили обессиленными и экстренно эвакуировали на вертолете МЧС.