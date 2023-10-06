Россиянин с пистолетом не захотел сдаваться полицейским и пустил в квартире газ

По данным издания, ЧП произошло в одной из пятиэтажек Шебекино, куда для задержания подозреваемого прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОН. 49-летний россиянин не захотел сдаваться и пустил в квартире газ. Ощутив запах, полицейские приступили к срочному штурму, в ходе которого взрыва удалось избежать. Подозреваемый был задержан и в отношении него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.