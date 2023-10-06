В Италии собираются эвакуировать людей вокруг супервулкана

Новые меры, которые включают проверки прочности зданий в этом районе после нескольких месяцев повторяющихся землетрясений. Кампи Флегрей (Флегрейские поля) расположен к западу от Неаполя, Вокруг него расположены многочисленные города и деревнями, в том числе Поццуоли, Аньяно и Баколи, общее население которых составляет более 500 000 человек. Кальдера усеяна 24 кратерами и представляет собой гораздо больший вулкан, чем близлежащий Везувий, разрушивший древний римский город Помпеи в 79 году нашей эры.

Только за последний месяц здесь произошло более 1100 землетрясений, в том числе землетрясение магнитудой 4,0 в понедельник и магнитудой 4,2 на прошлой неделе – самое сильное в этом районе за четыре десятилетия. Эксперты говорят, что повышенная сейсмическая активность, вероятно, связана с явлением, известным как брадисейсм, когда земля поднимается или опускается, в зависимости от цикла, вызванного заполнением или опорожнением подземных магматических камер. По мнению большинства вулканологов, непосредственной угрозы извержения не существует, но учитывая, что в настоящее время земля поднимается на 1,5 см в месяц, существуют опасения по поводу воздействия на местные здания.