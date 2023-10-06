В Италии собираются эвакуировать людей вокруг супервулкана
Итальянское правительство планирует возможную массовую эвакуацию десятков тысяч людей, живущих вокруг супервулкана Кампи Флегрей недалеко от Неаполя. Об этом пишет The Guardian.
Новые меры, которые включают проверки прочности зданий в этом районе после нескольких месяцев повторяющихся землетрясений. Кампи Флегрей (Флегрейские поля) расположен к западу от Неаполя, Вокруг него расположены многочисленные города и деревнями, в том числе Поццуоли, Аньяно и Баколи, общее население которых составляет более 500 000 человек. Кальдера усеяна 24 кратерами и представляет собой гораздо больший вулкан, чем близлежащий Везувий, разрушивший древний римский город Помпеи в 79 году нашей эры.
Только за последний месяц здесь произошло более 1100 землетрясений, в том числе землетрясение магнитудой 4,0 в понедельник и магнитудой 4,2 на прошлой неделе – самое сильное в этом районе за четыре десятилетия. Эксперты говорят, что повышенная сейсмическая активность, вероятно, связана с явлением, известным как брадисейсм, когда земля поднимается или опускается, в зависимости от цикла, вызванного заполнением или опорожнением подземных магматических камер. По мнению большинства вулканологов, непосредственной угрозы извержения не существует, но учитывая, что в настоящее время земля поднимается на 1,5 см в месяц, существуют опасения по поводу воздействия на местные здания.