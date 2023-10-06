Южно-Сахалинск уходит под воду: власти ввели режим ЧС

«Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации», - написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Надсадин .

К этому часу поступили сообщения о подтоплении более 20 домов, уточнил градоначальник. В региональном главке МЧС России сообщили, что без электричества остаются 584 частных и шесть многоквартирных домов. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее. Повсеместно происходит откачка воды из подтопленных строений.