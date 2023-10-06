Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

Предложения по ремонту стиральных машин стали самым распространенным видом мошенничества в сфере бытовых услуг в России. Об этом рассказала куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik, передает РИА Новости.

Она пояснила, что их команда часто получает письма о злоумышленниках, обманывающих владельцев стиральных машин. Чаще всего это происходит с людьми, которые ищут услуги по ремонту бытовой техники. В настоящий момент это самое распространенное мошенничество, подчеркнула Храпунова.

Она раскрыла, как чаще всего происходит обман: человек находит специалиста по ремонту, договаривается о стоимости работ, мошенник приезжает и забирает какую-то деталь «на диагностику». Затем он звонит и говорит клиенту, что стоимость ремонта резко возросла — в 2 или в 3 раза. По итогу человек либо соглашается заплатить больше, либо мошенник исчезает вместе с деталью.

Храпунова указала, что подобные объявления встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых.