В Элисте в сосисках обнаружили геном вируса африканской чумы свиней

"В рамках государственного эпизоотологического мониторинга для исследования на АЧС в одном из магазинов федеральной торговой сети в Элисте была отобрана одна проба пищевой продукции от колбасного изделия "Продукт мясной категории В. Сосиски "Баварские" производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе выявлен геном вируса АЧС", - говорится в сообщении.