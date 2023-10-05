Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лазовского арестуют на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.