В Москве задержали трех человек по делу запрещенного фонда

Три человека были задержаны в Москве по делу о деятельности запрещенных в России благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (признан нежелательным в РФ) и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» (признан нежелательным в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей. В Чертановском суде Москвы подтвердили получение трех материалов из СК РФ в отношении трех лиц.

В результате следственных действий были задержаны один мужчина и две женщины. Следствие подозревает их в причастности к деятельности фонда «Возрождение» и «Всеукраинского духовного центра «Возрождение». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения, — рассказал агентству представитель силовиков.

В Чертановском суде в свою очередь сообщили, что к ним поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для одного человека, а также домашнем аресте еще для двух лиц. Все они подозреваются в «организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой было принято решение о признании нежелательной на территории РФ».

Ранее пресс-служба СК РФ сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которые в период с 25 ноября 2022 года незаконно осуществляли деятельность благотворительного фонда и центра «Возрождение». Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых. В результате были изъяты предметы, имеющие значение для следствия.