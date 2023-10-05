Путин: в телах погибших в самолете Пригожина нашли следы гранат

"Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ", - сказал Путин.